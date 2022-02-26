Отношения России с Западом подошли к точке невозврата - МИД РФ

Эскалация украинского кризиса, связанная с проводимой Россией спецоперацией по принуждению Киева к миру, обострила и без того непростые отношения Москвы с Вашингтоном и Брюсселем.

Как заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, они (отношения) "подошли к черте, за которой — точка невозврата".

По словам Захаровой, всё, что сейчас делает Россия, делается ей ради защиты собственных интересов и безопасности:

"Мы себя защищаем. Мы долго пытались вести диалог и предлагали многое в рамках коллективной безопасности. Когда же это не состоялось, мы перешли к следующему этапу — каковы наши гарантии, учитывая, что коллективного творчества вы не предлагаете, когда они заблокировали и эту опцию, мы стали исходить из насущных наших интересов".

Мария Захарова подчеркнула, что "это не наш выбор", что англосаксы закрыли все предлагаемые Москвой опции, закрыв пути для диалога:

"Мы стали действовать по-другому. Не из-за угроз. Нас подвели к той черте, после которой уже начинается точка невозврата".

К слову, ранее президент США Джо Байден объявил о полном разрыве отношений между США и Россией, а также о том, что он "не намерен разговаривать с Путиным".