ФСБ: со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска в Курской области

Пограничный пункт пропуска Тёткино в Курской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

По информации ведомства, во время ЧП никто не пострадал. Российские пограничники оперативно подавили огневую точку ответным огнём, передаёт ТАСС.

"В четверг, 24 февраля, около 09:40 со стороны Украины произведён обстрел пункта пропуска Тёткино Пограничного управления ФСБ РФ по Курской области. Огневая точка подавлена", — прокомментировали в пресс-службе Федеральной службы безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился нации. Он объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. При этом глава РФ отметил, что вся ответственность за кровопролитие в ходе боевых действий будет полностью на совести действующего руководства Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский после выступления Путина ввёл военное положение на территории государства и призвал граждан не поддаваться панике.

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