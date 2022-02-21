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Автор Юлия Миленина

ФСБ: украинский снаряд полностью разрушил пограничный пункт в России

Мир

Снаряд, выпущенный с территории Украины, уничтожил российский пограничный пункт в Ростовской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ: украинский снаряд полностью разрушил пограничный пункт в России

По информации ведомства, ВСУ выпустили снаряд неустановленного образца в понедельник, 21 февраля, в 09:50, передаёт ТАСС.

"Он полностью разрушил место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", — сообщил сотрудник ЦОС.

В результате ЧС никто не пострадал. На место происшествия прибыли сапёры для тщательной проверки территории.

19 февраля украинские силовики с помощью реактивной системы залпового огня обстреляли приграничные земли Тарасовского района Ростовской области. Военные выпустили не меньше двух снарядов. Следственный комитет РФ завёл уголовное дело по факту атаки.

Обстановка в Донбассе начала ухудшаться 17 февраля. Детей, женщин и пенсионеров эвакуируют в российские регионы.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу украина ростовская область
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