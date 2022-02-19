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Автор Светлана Нерадовская

Столтенберг: на Украине не наблюдается признаков эскалации

Мир

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, озвученному им во время Мюнхенской конференции, на данный момент на Украине не наблюдается признаков эскалации.

Столтенберг: на Украине не наблюдается признаков эскалации

"Несмотря на заявления Москвы, мы пока не видим признаков деэскалации, напротив, наращивание российских военных сил продолжается", — заявил Столтенберг.

Москва неоднократно заявляла, что она непричастна к ухудшению ситуации на Украине, а такого рода заявления со стороны Запада являются голословными и бездоказательными, и используются в качестве предлога для размещения сил альянса неподалёку от российских границ. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, никакие действия России нельзя расценивать как повод думать, что она как-то влияет на ситуацию на Украине, а антироссийская агитация, проводимая Западом, направлена на прикрытие саботажа Киевом Минских соглашений, пишет РИА Новости.

В настоящий момент обстановка в Донбассе обострилась. Главы ДНР и ЛНР, опасаясь нападения Киева, объявили массовую эвакуацию в Россию мирных жителей, а также всеобщую мобилизацию среди мужчин. В ДНР и ЛНР сообщают об обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе и о применении ВСУ запрещённых крупнокалиберных мин.

 

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Массовая эвакуация жителей Донбасса и возможное вторжение Украины в ДНР и ЛНР. Последние новости
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы днр лнр россия донбасс украина йенс столтенберг
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Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.  

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