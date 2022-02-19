Столтенберг: на Украине не наблюдается признаков эскалации

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, озвученному им во время Мюнхенской конференции, на данный момент на Украине не наблюдается признаков эскалации.

"Несмотря на заявления Москвы, мы пока не видим признаков деэскалации, напротив, наращивание российских военных сил продолжается", — заявил Столтенберг.

Москва неоднократно заявляла, что она непричастна к ухудшению ситуации на Украине, а такого рода заявления со стороны Запада являются голословными и бездоказательными, и используются в качестве предлога для размещения сил альянса неподалёку от российских границ. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, никакие действия России нельзя расценивать как повод думать, что она как-то влияет на ситуацию на Украине, а антироссийская агитация, проводимая Западом, направлена на прикрытие саботажа Киевом Минских соглашений, пишет РИА Новости.

В настоящий момент обстановка в Донбассе обострилась. Главы ДНР и ЛНР, опасаясь нападения Киева, объявили массовую эвакуацию в Россию мирных жителей, а также всеобщую мобилизацию среди мужчин. В ДНР и ЛНР сообщают об обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе и о применении ВСУ запрещённых крупнокалиберных мин.

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