Маргарита Симоньян: «Вот теперь война в Донбассе наконец-то закончится»

Главный редактор телекомпании RT Маргарита Симоньян уверена, что эвакуация женщин и детей из донбасских республик говорит о скором завершении военных действий.

Накануне главы Донецкой и Луганской народных республик объявили о массовой эвакуации женщин, детей и пожилых людей из Донбасса. Одновременно начата мобилизация мужчин, способных держать оружие в руках, пишет Политцентр. По сообщениям источников, первые желающие встать на защиту родной земли уже прибывают в военные комиссариаты.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, последние события показывают, что надвигается широкомасштабная война, а потому он был вынужден решение об эвакуации уязвимых слоев населения.

С подписчиками личного Telegram-канала Маргарита Симоньян поделилась полученной информацией: «Если я что-нибудь понимаю в жизни, вот теперь война в Донбассе наконец-то закончится».

В качестве помощи беженцам с донецких республик российские власти организовали временные пункты размещения в Ростовской области и Крыму, а президент РФ Владимир Путин подписал указ о материальной помощи каждому беженцу в размере 10 тысяч рублей.

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