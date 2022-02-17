Инициатива Госдумы о признании ДНР и ЛНР позволит РФ молниеносно отвечать

15 февраля Госдума РФ ( 351 голосов "за" и 16 "против") поддержала инициативу фракции КПРФ обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР.

Это обращение даёт возможность Путину подписать Указ о признании Республик в любой момент.

Отношение к инициативе глава страны прокомментировал после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Во время общения со СМИ Владимир Путин пояснил, что обращение парламентарии одобрили под давлением общественности и мнения избирателей, но решать проблему Юго-Востока нужно опираясь на Минск-2.

Не признавать ЛДНР Путина уже попросили Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и представитель ЕС Жозеп Боррель.

Необходимость подобной инициативы назрела давно, отмечает Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Вашингтон продолжает накачивать Украину оружием, американские журналисты раздувают истерику о возможном "вторжении". США подталкивает Киев устроить провокацию, чтобы втянуть РФ в военный конфликт. Можно не сомневаться, агрессивные украинские действия вызовут быстрое признание ДНР и ЛНР Москвой, а сам Донбасс получит военную техническую помощь для восстановления контроля над границами.

Если руками Киева США и ЕС решат разрушить Минск-2, то обращение Государственной Думы России к президенту развязывает Москве руки. Чтобы реализовать ответ на провокацию, не надо будет тратить драгоценные часы для одобрения военно-технического обеспечения. Благодаря инициативе депутатов, вся наша государственно-военная машина будет подготовлена и любые провокации получат молниеносный ответ.