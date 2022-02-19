Политолог объяснил, как эвакуация жителей Донбасса сработает на имидж России

Эвакуация мирного населения из Донбасса — это красивый ход России, выставляющий её в выгодном свете перед Западом. Так прокомментировал срочную эвакуацию населения из Донецка в Ростовскую область политолог, политтехнолог Марат Баширов.

Эксперт заметил в своём Telegram-канале, что безопасность стариков, женщин и детей в таких ситуациях, конечно, превыше всего, учитывая то, что ВСУ артиллерией повредили фильтровальные станции, и в Донецке сейчас проблемы с водой.

Однако, по мнению аналитика, картинки гуманитарной катастрофы — это то, что всегда работает для западных СМИ. И представляет Россию с выигрышной стороны.

"И Россия здесь выглядит как миротворец и спаситель, а Украина — как убийца своего собственного населения", — написал Баширов.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, кого из россиян призовут на военные сборы.

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