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Автор Владимир Васютченко

Глава Пентагона заявил о наращивании сил РФ у границ Украины

Мир

Россия продолжает наращивать силы возле украинских границ, их отвода не видно, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона заявил о наращивании сил РФ у границ Украины

"Мы не видим этого. Напротив, мы видим наращивание сил", — цитирует "Интерфакс" заявление Остина по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

По словам министра обороны США, на данный момент возле украинских границ собрано уже свыше 150 тысяч российских военных. Остин заявил, что наращивание сил РФ у рубежей Украины должно иметь причину.

"Я не так давно сам был солдатом и знаю, что такого рода действия вы не будете предпринимать без причины… Поэтому мы вместе с союзниками будет сохранять бдительность", — заявил глава Пентагона.

Он сообщил, что Соединённые Штаты с союзниками по НАТО наблюдают за обстановкой на российско-украинской границе, в том числе — за вероятными провокациями.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей американских властей заявило об увеличении на 7000 человек численности российских военных возле границы с Украиной.

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Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина пентагон ллойд остин
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