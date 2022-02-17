В США заявили о переброске РФ к границе с Украиной еще 7 тысяч военных

Власти США заявили об увеличении сил РФ у границ с Украиной на 7 тысяч военных.

Как сообщает Bloomberg, о наращивании Москвой сил у украинских границ заявили журналистам в Вашингтоне высокопоставленные представители американских властей на условиях анонимности.

"До 7000 российских военнослужащих добавлены к тем почти 150 000, которые, по словам президента Джо Байдена, уже находятся вблизи границ Украины", — говорится в сообщении.

Таким образом чиновники отвергли заявления российских властей об отводе войск от границы с Украиной. Вместе с тем они не представили доказательств, подтверждающих их слова о наращивании сил РФ у украинских рубежей.

В минувший вторник, 15 февраля, в Минобороны РФ сообщили о начале возвращения в места постоянной дислокации подразделений Южного и Западного военных округов после совместных с Белоруссией учений.

На следующий день глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в Лондоне не видят свидетельств отвода российских военных от границ с Украиной. Аналогичное заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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