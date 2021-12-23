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Главком ВСУ заявил об уменьшении числа войск РФ у границ

Мир

Сокращение численности российских войск зафиксировано у границ Украины.

Главком ВСУ заявил об уменьшении числа войск РФ у границ

Как сообщил журналистам главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, в настоящее время возле границ страны насчитывается порядка 52 батальонных технических групп Вооружённых сил РФ, а в апреле 2021 года их было 62.

Вместе с тем главком отметил незначительное увеличение российских военных в Крыму в течение последней недели.

"Мы насчитали около 1500-1800 человек в сравнении с прошлой неделей", — цитирует Залужного "Укринформ".

Главком отметил, что изменение численности сил РФ у границ не является повода для снижения бдительности ВСУ.

"Мы наблюдаем, мы готовимся, мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело", — подчеркнул Залужный.

Накануне, 22 декабря, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге, что на расстоянии 200 километров от украинских границ находятся 122 тысячи российских военнослужащих, в 400 километрах — более 143 тысяч.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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