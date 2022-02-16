Украина не видит отвода российских войск от своих границ, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит отвода российских войск от границы, сообщает BBC.

По словам Зеленского, в Киеве пока не видят, что Россия отвела свои войска от границы с Украиной. Он отметил, что когда войска действительно выведут, "это увидят все".

Ранее аналогичным образом высказались министр обороны Великобритании Бен Уоллес и президент США Джо Байден. Они тоже не заметили отвода российских военных от границ Украины. Некоторые западные журналисты утверждают, что войска РФ просто "перестраиваются для нападения".

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Южного и Западного военных округов возвращаются в места постоянной дислокации после российско-белорусских учений.

В течение 3-4 недель конфигурация ВС РФ на западе страны вернётся в обычное состояние, сказал ранее посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.

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