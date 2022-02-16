В Минобороны Британии не поверили в отвод сил РФ от границ с Украиной

В Лондоне пока не увидели свидетельств отвода российских военных от украинских границ, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Мы не видели свидетельств отвода войск, о котором заявляет Кремль… Мы видим наращивание, строительство полевых госпиталей и развёртывание таких стратегических вооружений, как ракеты "Искандер", цитирует главу Минобороны ТАСС.

Уоллес заявил, что в Британии будут прислушиваться к заявлениям РФ, но судить о реальном положении дел намерены по её действиям. Министр заявил, что в Лондоне сочтут признаком деэскалации отвод значительной части российских сил от украинских границ.

"Мы не думаем, что президент Путин принял окончательное решение, именно поэтому войска остаются у границы в готовности", — отметил Уоллес.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о начале погрузки на железнодорожный и автомобильный транспорт подразделений Южного и Западного военных округов для возвращения в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений.

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