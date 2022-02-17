Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будет вечно находиться у власти, если коллективный Запад продолжит предпринимать попытки по осуществлению государственного переворота в республике.
Он отметил, что в 2020 году западные политики планировали свергнуть действующее руководство Белоруссии неконституционным путём, передаёт РИА Новости.
"Если коллективный Запад снимет Белоруссию с мушки прицела, не станет тут переворачивать, как было в 2020 году, то всё будет законно, аккуратно, смена президента будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, буду вечным президентом", — подчеркнул Лукашенко.
В августе 2020 года Лукашенко в шестой раз стал главой Белоруссии. По информации Центрального избирательного комитета страны, ему удалось набрать свыше 80% голосов. Однако после выборов на территории республики начались массовые акции протеста. Оппозиция отказалась соглашаться с итогами голосования.
Лукашенко уже неоднократно обвинял Запад в создании конфликтной ситуации.
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