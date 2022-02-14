Лукашенко раскрыл план Запада на Украину: "Хотят воевать чужими руками"

Запад хочет развязать конфликт на Украине, а затем воевать там чужими руками. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с украинским политиком Александром Морозом.

В ходе разговора президент Белоруссии обратил внимание на то, что в последнее время Киев начал "отбрыкиваться" от общей линии Запада.

"Понимаете, я точно знаю, что нужно здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А ещё лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также добавил, что в СМИ продолжает звучать тема о якобы готовящемся нападении РФ на Украину. По его мнению, вся "истерия" идёт из США, поэтому реальные военные действия нужны только им.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия не предпринимает никаких шагов для ухудшения ситуации вокруг Украины.

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