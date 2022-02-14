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Автор Юлия Миленина

Политолог Лазарев: Байден "отдаст" Украину России, стратегия США изменилась

Мир

Американский лидер Джо Байден уже готов "отдать" Украину России, так как внешнеполитическая стратегия Штатов изменилась. Об этом заявил политолог Александр Лазарев.

Политолог Лазарев: Байден "отдаст" Украину России, стратегия США изменилась

По словам эксперта, раньше власти США пытались сдерживать РФ, однако теперь американцы намерены бороться с новым врагом — Китаем. Как отметил Лазарев, задача Белого дома заключается в том, чтобы избежать дальнейшего сближения КНР и России.

"Они поняли, что главная угроза уже идёт от Китая, а Украина стала неприоритетной для внешней политики Соединённых Штатов Америки. Однако она осталась выгодной для ряда компаний, которые здесь зарабатывают", — сказал специалист в эфире телеканала "Наш".

Он добавил, что США пытаются договориться с властями РФ и идут на уступки, чтобы не допустить формирования крепких российско-китайских отношений.

"Штаты готовы отдать Украину, хотят отказаться от неё", — подчеркнул Лазарев.

Политолог напомнил: президент США уже неоднократно говорил, что американские солдаты не собираются воевать на стороне Украины.

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