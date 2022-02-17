Утром в четырёх населённых пунктах самопровозглашённой Луганской народной республики прогремели удары от миномётов со стороны СВУ Украины.
По сообщению представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, армия Незалежной применила оружие, которые запрещено Минскими соглашениями.
"Вооружённые формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено", — цитирует сообщение центра РИА Новости.
Как пояснили представители ЛНР, кроме применения миномётов, по населённым пунктам открыли огонь из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.
Пострадал ли кто-то при военных действиях со стороны СВУ Украины, в центре не сообщили.
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