ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР

Утром в четырёх населённых пунктах самопровозглашённой Луганской народной республики прогремели удары от миномётов со стороны СВУ Украины.

По сообщению представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, армия Незалежной применила оружие, которые запрещено Минскими соглашениями.

"Вооружённые формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено", — цитирует сообщение центра РИА Новости.

Как пояснили представители ЛНР, кроме применения миномётов, по населённым пунктам открыли огонь из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

Пострадал ли кто-то при военных действиях со стороны СВУ Украины, в центре не сообщили.

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