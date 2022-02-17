Румыны включились в "антироссийскую истерию" и ждут наплыв беженцев из Украины

Румынский европарламентарий Николае Штефануца заявил, что из-за неминуемой "угрозы вторжения" российских военных на территорию Незалежной, Евросоюз ожидает наплыв украинских беженцев.

Как подчеркнул Штефануца, сейчас в приграничной зоне якобы размещено более 130 тысяч военнослужащих из России.

По мнению европарламентария, мирные жители в случае войны "ринутся" в Европу.

"Около 130 тыс. российских военнослужащих, готовых угрожать суверенитету соседнего государства", — цитирует выдержки из обращения депутата в Еврокомиссию RT. — "Как ЕС готовится к подобному варианту развития событий?".

Парламентарий потребовал от Еврокомиссии уточнить, что в таком случае ЕС сможет предоставить беженцам и как их будут обеспечивать. Кроме того, Штефануца подчеркнул, что решения необходимо принимать уже сейчас, чтобы Евросоюз не был "застигнут врасплох или выбит из колеи".

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