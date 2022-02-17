Посольство РФ в Вашингтоне: США продолжает "самогипноз" о "вторжении" на Украину

США продолжает твердить о неминуемом "вторжении" России на Украину и заниматься "самогипнозом", заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Согласно сообщению дипмиссии, американцы просто не могут остановиться из-за раскрученного маховика "антироссийской истерии".

В качестве примера ведомство привело выступление представителя Госдепа Неда Прайса, который, по сути, дал "обратный отсчёт" до гипотетического военного конфликта 16 февраля.

"Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается", — говорится на странице ведомства в Facebook.

Как подчеркнули в дипмиссии, Госдепартаменту необходимо перестать подпитывать "милитаристический угар" в прессе и сосредоточиться на урегулировании конфликта внутри Незалежной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен