США продолжает твердить о неминуемом "вторжении" России на Украину и заниматься "самогипнозом", заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Согласно сообщению дипмиссии, американцы просто не могут остановиться из-за раскрученного маховика "антироссийской истерии".
В качестве примера ведомство привело выступление представителя Госдепа Неда Прайса, который, по сути, дал "обратный отсчёт" до гипотетического военного конфликта 16 февраля.
"Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается", — говорится на странице ведомства в Facebook.
Как подчеркнули в дипмиссии, Госдепартаменту необходимо перестать подпитывать "милитаристический угар" в прессе и сосредоточиться на урегулировании конфликта внутри Незалежной.
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