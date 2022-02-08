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Автор Игорь Рябов

В Киеве премьера Британии обвинили в подстрекательстве к войне с Россией

Мир

Киевский политолог Владимир Грановский жёстко осадил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за подстрекательство к войне с Россией.

В Киеве премьера Британии обвинили в подстрекательстве к войне с Россией

Ранее Джонсон заявил, что Украина окажет "ожесточенное и кровавое" сопротивление в случае "нападения" России.
Он пообещал, что украинцы будут сражаться за свою страну до "последней капли крови".

По словам Грановского, на Украине есть много проблем в сфере экологии, образования и медицины, однако все говорят только о войне.

"[Иди] ты, товарищ, домой, с такими пожеланиями. Что же ты нам советуешь умирать и погибать. Ещё и оружие нам дает. Это же подстрекательство", — сказал политолог в эфире телеканала "Наш".

Украинский лидер Владимир Зеленский осознаёт, что Запад ведёт народ Украины на бойню, вооружая его и приучая к насилию, отметил Грановский.

Самое страшное в этой ситуации — то, что украинцы перестали бояться войны и смерти, считает эксперт.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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