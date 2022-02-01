Джонсон призвал российских матерей помнить о жизни своих сыновей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российских матерей задуматься о жизни своих сыновей, поскольку Украина окажет "ожесточенное и кровавое" сопротивление в случае "нападения" России.

Ранее Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Киеве. После встречи они заявили, что нападение на Украину станет огромной стратегической ошибкой для РФ и приведёт к "серьёзным гуманитарным последствиям".

По словам Джонсона, Великобритания делает всё возможное для усиления способности Украины к сопротивлению. Он пообещал, что украинцы будут сражаться за свою страну до "последней капли крови".

Также британский премьер обратился к российским матерям.

"200 тысяч военных Украины очень мощны, поэтому российские матери должны помнить о жизни своих сыновей. Возможно, это удержит Путина от усугубления конфликта, и мы приобщаемся к диалогу для этого", — цитирует Джонсона Pravda.com.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр попал в смешное положение в первые же минуты общения с украинским президентом Владимиром Зеленским.