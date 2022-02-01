Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российских матерей задуматься о жизни своих сыновей, поскольку Украина окажет "ожесточенное и кровавое" сопротивление в случае "нападения" России.
Ранее Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Киеве. После встречи они заявили, что нападение на Украину станет огромной стратегической ошибкой для РФ и приведёт к "серьёзным гуманитарным последствиям".
По словам Джонсона, Великобритания делает всё возможное для усиления способности Украины к сопротивлению. Он пообещал, что украинцы будут сражаться за свою страну до "последней капли крови".
Также британский премьер обратился к российским матерям.
"200 тысяч военных Украины очень мощны, поэтому российские матери должны помнить о жизни своих сыновей. Возможно, это удержит Путина от усугубления конфликта, и мы приобщаемся к диалогу для этого", — цитирует Джонсона Pravda.com.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр попал в смешное положение в первые же минуты общения с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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