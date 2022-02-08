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Автор Елена Федорова

Зеленский надеется на "нормандский" саммит после встречи с Макроном

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что в ближайшее время будет возможно провести саммит в "нормандском формате". Об этом он сообщил после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский надеется на "нормандский" саммит после встречи с Макроном

"Сегодня наши страны развивают сотрудничество практически во всех сферах. Но особое значение имеет наше партнёрство в сфере безопасности. Франция играет активную роль в рамках "нормандского формата". Мы очень ценим официальную позицию Парижа и личные усилия Эммануэля Макрона для достижения мира на Украине", — передаёт РИА Новости слова Зеленского.

Президент Незалежной сделал акцент на том, что вопрос мирного урегулирования конфликта в Донбассе был приоритетным в рамках переговоров с президентом Франции. Он также выразил надежду на скорое проведения саммита "нормандской четвёрки".

Ранее Зеленский подтвердил, что Украина хочет выполнять Минские соглашения. Об этом заявил Макрон после переговоров с украинским лидером. По словам президента Франции, Украина подтвердила приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе.

Встреча глав двух государств состоялась в Киеве во вторник, 8 февраля.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина франция эммануэль макрон владимир зеленский
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