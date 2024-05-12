Ирина Круг рассказала, какую жену хочет для своего 22-летнего сына

Певица Ирина Круг, вдова шансонье Михаила Круга, в программе "Ты не поверишь!" на НТВ рассказала, что будущая жена ее сына Александра должна быть хозяйственной и образованной.
Она отметила, что ей не важно, какой финансовый статус у девушки и какая у нее семья, но будущая невестка точно должна иметь образование. При этом исполнительница заявила, что попросила сыне не знакомить ее со всеми своими возлюбленными, а привести уже ту, с которой соберется идти под венец.
"Вот когда соберется жениться, то пусть приводит", — сообщила Круг.
Александр Круг считается завидным женихом, так как от отца ему досталась харизма, покоряющая женские сердца. Также у него есть стабильный хороший заработок и квартира в Москве.
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