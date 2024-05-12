Возлюбленная Виторгана поделилась отношением к постельным сценам со своим участием

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Актриса Нино Нинидзе отказывается сниматься в кино полностью обнаженной

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Нино Нинидзе в программе "Кино в деталях" призналась, что старается избегать полностью обнаженных сцен в кино.

Фото: youtube.com by канал Нино Нинидзе is licensed under public domain

Она отметила, что всегда старается договориться с режиссером о том, чтобы ее тело было хотя бы немного прикрыто.

"Я стараюсь все-таки, чтобы это не бросалось в глаза, и у человека не было ощущения, что это какая-то эротика или что-то переходит за какую-то грань", — пояснила свою точку зрения Нинидзе.

Актриса сыграла роли в таких картинах, как "13 клиническая", "Стой! Не то мама будет гадать", "Отель Элеон" и других.

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