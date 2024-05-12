Новый национальный проект по развитию экономики запустят в России

Анонсирован национальный проект по развитию экономики России

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" будет разработан в ближайшие месяцы, сообщил кандидат на пост вице-премьера Александр Новак.

Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Проект направлен на вхождение России в четвёрку крупнейших мировых экономик к 2030 году, сопровождаясь ростом ВВП, доходов населения и предприятий.

Новак подчеркнул важность развития новой модели экономического роста, переход на экономику предложения для создания стимулов развития страны и достижения устойчивой динамики. Президент России Владимир Путин также указал на необходимость экономической устойчивости к вызовам, сообщает ТАСС.

Новак заявил о планах по развитию механизмов финансирования и особых экономических зон для технологического суверенитета, акцентируя внимание на инвестициях и экспорте.