Новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" будет разработан в ближайшие месяцы, сообщил кандидат на пост вице-премьера Александр Новак.
Проект направлен на вхождение России в четвёрку крупнейших мировых экономик к 2030 году, сопровождаясь ростом ВВП, доходов населения и предприятий.
Новак подчеркнул важность развития новой модели экономического роста, переход на экономику предложения для создания стимулов развития страны и достижения устойчивой динамики. Президент России Владимир Путин также указал на необходимость экономической устойчивости к вызовам, сообщает ТАСС.
Новак заявил о планах по развитию механизмов финансирования и особых экономических зон для технологического суверенитета, акцентируя внимание на инвестициях и экспорте.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.