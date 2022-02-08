Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Украина хочет выполнять Минские соглашения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который 8 февраля посетил Киев.

По словам Макрона, Украина подтвердила приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе.

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