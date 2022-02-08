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Автор Игорь Рябов

Зеленский ответил Путину на слова "терпи, моя красавица"

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, которые он произнёс по поводу нежелания Киева выполнять Минские договорённости.

Зеленский ответил Путину на слова "терпи, моя красавица"

Ранее Путин заявил, что действующие украинские власти взяли курс на демонтаж Минских соглашений, которые являются единственной возможностью урегулировать кризис в Донбассе. Президент РФ напомнил, что Зеленскому не нравится ни один пункт этих соглашений.

"Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять", — отметил российский лидер.

Журналист попросил президента Украины прокомментировать это высказывание. Зеленский перешёл на русский язык:

"Украина действительно красавица, Украина очень терпелива, потому что это мудрость. От нашего терпения зависит эскалация. Мы защищаем свою страну", — подчеркнул он.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что Путин якобы процитировал слова одной из песен музыкальной группы "Красная плесень". Песков выразил сомнение в том, что глава государства знаком с творчеством этого коллектива.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина дмитрий песков владимир путин владимир зеленский
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