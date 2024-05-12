Это красивое декоративное растение неприхотливо: украсит сад рассечёнными листьями

Гейхерелла — это растение, которое не встречается в дикой природе, а было создано путем скрещивания тиареллы и гейхеры. Этот гибрид является многолетним и широко используется в ландшафтном дизайне для создания растительных композиций.
Особенно декоративны у гейхереллы рассечённые листья, напоминающие кленовые. Некоторые виды формируют метельчатые соцветия из мелких цветков, обычно цветущие в июле.
По высоте это растение достигает до 70 см. Гейхерелла неприхотлива и не требует особого ухода. Она растет как на солнечных местах, так и в затенении, хотя не любит застоя воды в грунте. Под снежным покровом может выдерживать холода до -40 градусов.
Эта культура не нуждается в подкормках, но молодые кусты могут быть подкормлены азотсодержащими препаратами. Рекомендуется пересаживать растение каждые 3-4 года для сохранения его аккуратного вида.
Благодаря своей необычной листве, гейхерелла создает гармоничные композиции на любом участке и идеально подходит для оформления бордюров. Ее также можно выращивать в горшках для украшения балконов и террас.
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