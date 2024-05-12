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Это красивое декоративное растение неприхотливо: украсит сад рассечёнными листьями

Гейхерелла для украшения сада

1:19
Садоводство » Цветы

Гейхерелла — это растение, которое не встречается в дикой природе, а было создано путем скрещивания тиареллы и гейхеры. Этот гибрид является многолетним и широко используется в ландшафтном дизайне для создания растительных композиций.

Гейхерелла для украшения сада
Фото: commons.wikimedia.org by Dominicus Johannes Bergsma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Особенно декоративны у гейхереллы рассечённые листья, напоминающие кленовые. Некоторые виды формируют метельчатые соцветия из мелких цветков, обычно цветущие в июле.

По высоте это растение достигает до 70 см. Гейхерелла неприхотлива и не требует особого ухода. Она растет как на солнечных местах, так и в затенении, хотя не любит застоя воды в грунте. Под снежным покровом может выдерживать холода до -40 градусов.

Эта культура не нуждается в подкормках, но молодые кусты могут быть подкормлены азотсодержащими препаратами. Рекомендуется пересаживать растение каждые 3-4 года для сохранения его аккуратного вида.

Благодаря своей необычной листве, гейхерелла создает гармоничные композиции на любом участке и идеально подходит для оформления бордюров. Ее также можно выращивать в горшках для украшения балконов и террас.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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