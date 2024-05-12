Звезда "Уральских пельменей" Ксения Корнева рассказала о серьезной травме ноги

Юмористка шоу "Уральские пельмени" Ксения Корнева в своем Telegram-канале призналась, что у нее есть многолетняя травма ноги.
Несколько лет назад ее нога практические перестала сгибаться, поэтому она решила обратиться к врачу. По результатам МРТ ей диагностировали разрушение сустава.
"Теперь каждый год туда закачивают специальный гель, чтобы косточки друг об друга не терлись и не разрушали сустав", — поделилась актриса.
В январе 20204 года Ксения Корнева сообщила о помолвке, но уже в апреле, как оказалось, разорвала отношения с возлюбленным. Позднее она вновь показала помолвочное кольцо на безымянном пальце.
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