Кулеба: на Украине ждут сигналов, которые Макрон привёз из России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заметил, что в Киеве все с нетерпением ждут, какие сигналы французский лидер Эммануэль Макрон привёз из России.

Ранее Макрон посетил Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине, более широкие вопросы европейской безопасности, а также двусторонние отношения с РФ. Во вторник, 8 февраля, президент Франции прибыл в Киев.

"Безусловно, мы все с интересом ожидаем те сигналы, которые привёз господин Макрон из Москвы. Но я уже не раз говорил, в том числе вчера, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, мы ищем дипломатическое решение, но мы не пересечём свои "красные линии" и никто не сможет заставить нас их пересечь", — передаёт РИА Новости слова Кулебы.

После переговоров с Макроном Путин заявил, что Москву "всё ещё пытаются успокаивать" тем, что Североатлантический альянс — сугубо оборонительный союз. Кроме того, как отметил глава государства, действующие украинские власти взяли курс на демонтаж Минских договорённостей.

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