Пять часов переговоров. Что обсудили Путин и Макрон?

В Москве завершились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, они продолжались чуть более пяти часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Беседа, которую главы государств вели за столом в Овальном зале, началась в 18:33 по московскому времени. Путин в начале встречи отметил, что, несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.

Макрон, в свою очередь, выразил надежду на то, что в ходе переговоров удастся "найти ответ для всей Европы".

По итогам пресс-конференции после переговоров президент России заявил, что Москву "всё ещё пытаются успокаивать" тем, что Североатлантический альянс — сугубо оборонительный союз. По словам главы государства, США и НАТО проигнорировали озабоченности России по гарантиям безопасности. Кроме того, как отметил глава государства, действующие украинские власти взяли курс на демонтаж Минских договорённостей. Также отмечается, что Кремль обеспокоен дискриминацией русскоязычного населения на Украине.

В свою очередь Макрон сообщил, что ещё есть возможность найти мирный путь для Европы. Для этого нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в европейских странах, но не путём пересмотра существующих договорённостей.

Как отметил французский президент, Париж и Москва договорились вместе работать над гарантиями безопасности.

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