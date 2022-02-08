В Госдуме оценили переговоры Путина и Макрона: "Стало ясно, что РФ не прогнётся"

Главный итог переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона заключается в том, что в ходе этого диалога стала понятна дальнейшая позиция РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

По словам парламентария, Россия сохранит без изменений свой пакет с мирными требованиями, тем самым страна "не прогнётся" под США и НАТО.

"Мы не будем соглашаться на переговоры по второстепенным вопросам, пока не решены главные", — пояснил Никонов в своём Telegram-канале.

Депутат убеждён: Москва и дальше будем добиваться выполнения своих условий, требуя, чтобы Североатлантический альянс прекратил расширение на восток и перестал размещать вооружения на Украине. Он напомнил, что вскоре российские дипломаты предоставят США и НАТО "свой ответ на их ответы".

"Замотать переговоры не дадим. Военно-технологический ответ пока у нас на запасном пути", — заключил парламентарий.

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