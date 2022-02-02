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Автор Ольга Лебедева

Украинские нардепы в Раде, размахивая флагами стран НАТО, перешли на английский

Мир

Группа парламентариев Верховной Рады Украины во время очередного заседания парламента подняла флаги западных стран и перешла на английский язык в знак благодарности за поставки оружия в страну.

Украинские нардепы в Раде, размахивая флагами стран НАТО, перешли на английский

Нардепы размахивали флагами США, Великобритании, Канады и ряда европейских стран:

"Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров, которые стоят бок о бок с Украиной, противостоящей агрессии и вторжению Москвы, — заявила на английском София Федына из партии "Европейская солидарность". — Мы благодарим их за понимание того, что попытка Москвы восстановить Советскую империю представляет угрозу не только территориальной целостности и суверенитету Украины, но и демократии, правам человека и международной безопасности”.

Ей пришлось оборвать пламенную речь, когда председательствующий Руслан Стефанчук попросил ее говорить по-украински.

Другой оратор занял ее место и заявил, также на английском языке:

"Популярно говорить, что Украина похожа на Афганистан. Нет, это не так. Веками мы боролись за нашу независимость”.

Во время "благодарственных" выступлений нардепы от "Европейской солидарности" выстроились перед парламентской трибуной с флагами зарубежных стран и кричали: "Слава Украине! Героям слава!"

Напомним, что на прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин объявил, что президент Джо Байден санкционировал дополнительную военную помощь Украине в размере $200 млн, включая противотанковые ракеты Javelin и "большое количество артиллерии”.

Рада одобрила кредит в размере$ 2,3 млрд для покупки оружия у Лондона.

Канада объявила, что отправляет в Украину еще 60 солдат, в дополнение к 200 уже размещенным там, для "помощи в учебных миссиях".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина верховная рада
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