Рост спроса на элитные загородные дома под Москвой в 2024 году: динамика и прогнозы

Россияне массово арендуют коттеджи на Рублевке

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В начале 2024 года спрос на аренду высококлассных загородных домов в районе Москвы значительно увеличился, достигнув роста в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании NF Group.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

Аналитики выявили, что наибольшая доля арендуемых объектов приходится на Рублево-Успенское направление — около 50%. Следующим по популярности является Новорижское направление, которое занимает 46%, в то время как дома в районе Сколковского шоссе составляют 4% рынка.

Самые высокие арендные ставки наблюдаются в последнем из упомянутых районов — в среднем 2,2 миллиона рублей в месяц. Для сравнения, в Рублевском районе аренда обходится в среднем в 1,6 миллиона рублей, а на Новорижском направлении — в 1,1 миллиона рублей.

Эксперты связывают возросший интерес к элитным загородным жилищам с повышением доходов квалифицированных специалистов и развитием транспортной инфраструктуры в регионе.