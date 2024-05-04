Рост спроса на элитные загородные дома под Москвой в 2024 году: динамика и прогнозы

В начале 2024 года спрос на аренду высококлассных загородных домов в районе Москвы значительно увеличился, достигнув роста в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании NF Group.
Аналитики выявили, что наибольшая доля арендуемых объектов приходится на Рублево-Успенское направление — около 50%. Следующим по популярности является Новорижское направление, которое занимает 46%, в то время как дома в районе Сколковского шоссе составляют 4% рынка.
Самые высокие арендные ставки наблюдаются в последнем из упомянутых районов — в среднем 2,2 миллиона рублей в месяц. Для сравнения, в Рублевском районе аренда обходится в среднем в 1,6 миллиона рублей, а на Новорижском направлении — в 1,1 миллиона рублей.
Эксперты связывают возросший интерес к элитным загородным жилищам с повышением доходов квалифицированных специалистов и развитием транспортной инфраструктуры в регионе.
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