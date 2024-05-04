Секреты успешного окрашивания: как найти идеальный оттенок волос

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Три ключевых метода для подбора идеального оттенка волос

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Подбор идеального оттенка волос — настоящее приключение, но стилисты утверждают, что это вполне выполнимая задача. Важно учитывать особенности вашей внешности и найти опытного мастера, способного выполнить качественное окрашивание. Ниже представлен небольшой гайд для тех, кто решился на изменение имиджа.

Три ключевых метода для подбора идеального оттенка волос
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Состояние кожи: от состояния вашей кожи зависит, какой оттенок волос будет наиболее подходящим. Например, проблемная кожа с покраснениями не сочетается с платиновым блондом, предпочтительнее выбрать теплые оттенки блонда. Рыжеволосым девушкам следует учитывать оттенок кожи — светлые кожные тона позволяют больше свободы в выборе оттенков.
  2. Черты лица: необходимо учитывать особенности лица при выборе оттенка. Крупные черты лица требуют более мягкого и светлого оттенка, в то время как темные и насыщенные цвета могут подойти девушкам с мелкими чертами.
  3. Ваш стиль: учитывайте свой образ жизни и готовность поддерживать выбранный оттенок. Например, яркий холодный блонд может потребовать более активного ухода и частых посещений салона. Рассмотрите натуральные оттенки, если вы предпочитаете более расслабленный стиль и не хотите постоянно беспокоиться о цвете волос.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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