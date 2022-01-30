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Автор Екатерина Широкова

Земля, воздух: Джонсон намерен удвоить численность войск в Эстонии

Мир

Власти Великобритании склоняются к увеличению численности военного контингента на территории Эстонии вдвое. Кроме того, Лондон заявил и о переброске тяжёлого оружия в страну.

Земля, воздух: Джонсон намерен удвоить численность войск в Эстонии

Как заявили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, такое решение власти могут принять на фоне ситуации, которая складывается на Украине.

"Глава государства рассматривает максимально возможную помощь НАТО. Для этого он планирует поднять вооружённые силы Великобритании. Великобритания учитывает вариант удвоения численности войск и отправки оборонительного вооружения в Эстонию", — цитирует сообщение РЕН. ТВ.

Как отметили в пресс-службе правительства, Британия намерена отправить в Эстонию:

  • солдат,
  • корабли,
  • боевые самолёты.

В ведомстве подчеркнули, что данная техника будет использована только для защиты союзников из Североатлантического альянса.

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