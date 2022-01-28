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Автор Ольга Лебедева

Премьер Эстонии попросила НАТО "добавить" своих военных в Прибалтике

Мир

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала Соединенные Штаты наращивать своё военное присутствие в странах Балтии.

Премьер Эстонии попросила НАТО "добавить" своих военных в Прибалтике

В интервью Financial Times она заявила, что "раз Россия собрала более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, то НАТО следует усилить своё присутствие на восточном фланге, независимо от того, вторгнется Россия в Украину или нет".

"Лучшее средство сдерживания — это иметь влиятельных друзей. Хулиган оставит вас в покое, если у вас есть большие и сильные друзья. То же самое относится и к сдерживанию, поскольку американский флаг является величайшим средством сдерживания, которое можно иметь против России”, — сказала она.

Каллас напомнила, что в последний раз НАТО укрепляло свой восточный фланг в 2014 году. В настоящее время в Эстонии находятся британские, датские и французские войска:

"Мы в любом случае хотели бы, чтобы восточный фланг был усилен. Не только Россия должна вторгнуться в Украину. Мы уже давно предпринимаем соответствующие усилия”, — сказала эстонский премьер.

К слову, напомним, несколько дней назад эстонские политики раскритиковали позицию французского президента, призвавшего ЕС к диалогу с Россией. Они заявили, что Эстония выбрала свой курс:

  • куда НАТО и Вашингтон, туда и Таллин.

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Эстония собралась в состав РФ. Это правда? Давайте разберемся
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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