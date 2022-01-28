Польша разработала план эвакуации дипломатов с Украины в случае эскалации

Польские власти разработали план эвакуации дипломатов с территории Украины в случае обострения конфликта. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

В эфире "Польского радио" политик отметил, что в документе не оговариваются сроки реализации плана. Он подчеркнул: если ситуация на Украине не будет ухудшаться, польские дипломаты останутся в стране.

"Решение об эвакуации польских дипломатов ещё не принято, есть соответствующие подготовленные планы. Изучили разные процедуры, чтобы не столкнуться с неожиданностями", — сказал Пшидач.

Замминистра иностранных дел Польши также добавил, что у страны самое большое диппредставительство на Украине из всех европейских государств. Именно поэтому, по его мнению, власти должны своевременно позаботиться о безопасности дипломатов в случае какой-либо угрозы.

Западные политики продолжают публично заявлять, что РФ якобы готовит "вторжение" на украинские земли. В Кремле уже неоднократно опровергали эту информацию.

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