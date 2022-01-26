Англосаксы в панике: эвакуируют своих из Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдал секрет: Россия подготовила план молниеносной войны с Украиной. И поэтому Британия решила вывезти своих дипломатов из Киева.

Борис Джонсон

Эксцентричный премьер поделился данными, полученными, видимо, от МИ-6:

"Разведка очень чётко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. Схема стремительного наступления, которое может уничтожить Киев, очевидна для всех".

После таких панических сообщений вполне логично и последовательно возник известный лозунг —

"Спасайся кто может!"

Посольство США в Киеве, Украина

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук ошарашен новостями о том, что западные дипломаты эвакуируют свои посольства из Украины. В основном это члены недавно созданного военного союза AUKUS:

США,

Великобритания,

Австралия.

Они уже приступили к частичной эвакуации (в основном, уезжают пока семьи дипломатов), некоторые другие европейские страны также задумались об этом. Вместе с этими паникёрами также Япония и Франция призвали своих граждан воздержаться от визитов на Украину. Виной всему распространяемая Вашингтоном и Лондоном информация о якобы скором и неотвратимом вторжении России.

"Что вообще происходит? Мне видятся 3 варианта, объясняющие ситуацию. 1. Это просто паника на фоне нагнетания военной истерии, которая уже давно перешла все мыслимые границы. 2. Западные дипломаты действительно что-то знают, а потому просто покидают потенциально опасную территорию, как это было, к примеру, накануне прихода к власти в Афганистане талибов. 3. Это спланированная акция, цель которой — раскачать ситуацию ещё сильнее, спровоцировать ещё большее напряжение и получить предлог для накачки Украины оружием. Недавно поставки вооружений пришли из Британии, готовность передавать нам оружие выразила даже Эстония, в Киев прибывает партия помощи из США. По итогу пока что всё выглядит именно так: западные дипломаты бегут из страны, чем нагнетают панику и дают повод накачать страну оружием. А там уже "вилка": если Путин вдруг нападёт, то вот и оружие пригодится, а если нет (а скорее всего, таки нет), то Украину в очередной раз можно будет использовать в торгах с Москвой как территорию, которая потенциально становится базой и плацдармом для тех же американских ракет, которых так опасаются в РФ. Впрочем, за всей этой геополитической мишурой не стоит забывать и о банальном финансовом вопросе. На фоне паники рушится курс гривны, дешевеют акции. Но за спадом, как известно, рано или поздно идёт рост. А значит, кто-то неплохо на всём этом заработает", — заключает Трачук.

Ночью в Киеве "нелётная погода"

Самолёты Lufthansa

Паника вслед за дипломатами охватила и иные сферы. Германская авиакомпания Lufthansa скорректировала своё расписание и отменила ночную стоянку своих самолётов в Киеве — боятся, что "Путин нападёт". Как известно, дурной пример заразителен: ещё три авиакомпании также изменили свой график полётов в украинскую столицу так, чтобы их самолёты и экипажи не оставались на ночь в стране. Это швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.

Великая ось Лондон-Варшава-Фастов имеет давнюю историю: мы, к примеру, сначала отразили монгол, потом татар (вероятно, крымских); причём все они были половцами и изредка — печенегами. В Англии об этом хорошо помнят — они тогда изнывали под гнётом молдаван, как всегда саркастичен политический обозреватель Александр Зубченко.

"Нашёл реакцию самого Евгения Мураева, которого британцы объявили руководителем "пророссийского правительства". Он довольно логично отмазывается. Типа: ну как же я могу возглавить оккупационное правительство, если он лично написал донос в СБУ на лидера настоящей прокремлёвской оппозиции Виктора Медведчука? Более того, он напомнил, что уже 2 года находится под российскими санкциями. Хотя, зная Путина, он мог специально санкционировать Евгения, чтобы отвлечь от него подозрения! Но в таком случае получается вообще страшная картина: наши спецслужбы, Офис президента и СНБОУ проморгали циничную операцию ФСБ! Мы же все думали, что Медведчук возглавляет "пятую колонну", и поэтому гасили его как врага нации и патриотической общественности. А оно вот как всё обернулось!", — отчаянно юморит Зубченко.

Впрочем, а как иначе реагировать на всю эту идиотскую свистопляску?

По поводу эвакуации американских и британских дипломатов у политолога Даниила Богатырёва создалось впечатление, что нагнетание ими военной истерии вокруг "скорого российского вторжения на Украину" есть ни что иное, как предлог для демонстративной накачки Украины вооружениями. Это может быть необходимо Вашингтону для попыток шантажа Москвы в преддверии весьма вероятного жёсткого ответа Кремля на несогласие с его требованиями о гарантиях безопасности.

Например, американцы могут заявить что-то вроде: "Если вы поставите ракеты в Венесуэле и Беларуси, мы поставим свои на Украине. А вдобавок завалим её оружием, как делали это в Афганистане".

И вот такой сценарий, вопреки всем бравурным заявлениям украинских властей, крайне нежелателен, так как это прямой переход установленных Кремлём "красных линий", за которыми начинается не выдуманная, а вполне реальная перспектива вторжения и "угроза существования украинской государственности как таковой" (это цитата пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова).

Чего ради нагнетается паника?

Итак, систематизирую происходящее. Госдеп разрешил выехать из Украины американским госслужащим, работающим в посольстве в Киеве, и членам их семей. Великобритания выводит часть своего дипперсонала в связи с "растущей российской угрозой". МИД Германии объявил, что обеспечит возможность выезда своим гражданам и семьям дипломатов. НАТО отправила корабли и истребители в Восточную Европу, ибо "растёт численность российских вооружённых сил у границ Украины".

А как на эту панику реагируют в Киеве? Гарант непонятно чего Владимир Зеленский записал очередное видео (ну а как без этого?), в котором призвал граждан не волноваться ("Запад нам поможет!" и "Всё под контролем!") и не скупать в магазинах гречку и туалетную бумагу, соль и спички. Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил журналистам, что информация о мобильных военных лагерях России на границе с Украиной не соответствует действительности. Успокоил и секретарь СНБОУ Алексей Данилов (уж ветеринару ли не знать о безопасности государства!) — он заявил, что "нет такой ситуации, о которой сейчас все говорят на Западе". Толкнул речь и министр обороны Алексей Резников — он в противовес Джонсону уверен, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что указывает на отсутствие подготовки военного наступления. Вдобавок он заявил, что готов лично встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы "перетереть" с ним все острые вопросы.

В перспективу российского нападения не верит и народный депутат Макс Бужанский, однако он пояснил свою уверенность иной причиной.

"Для того, чтобы нас удушить, не нужно выбрасывать Псковскую дивизию в Тернополе, достаточно просто прекратить торговлю с нами углём, дизельным топливом и всем остальным. А также закрыть границу для наших граждан, работающих в России. Всё это за месяц создаст проблемы гораздо большие, чем все их танковые дивизии вместе взятые. Значит ли это, что не будет никаких обострений, провокаций, конфликтов? Вполне возможно, что будут. А что касается вторжения… Вот никто даже не попытался сформулировать, ради чего оно может быть. Потому что нет ничего такого, ради чего бы стоило его осуществить", — резюмирует нардеп.

Так почему же эвакуируют персоналы посольств? По мнению Бужанского, это происходит потому, что западные "друзья", преследуя свои цели, закошмарили свои информпространства так, что уже просто не могут не включить соответствующий сценарий. Так как иначе они будут выглядеть уж совсем странно и позорно у себя дома. А то, как всё это воспринимается на Украине, как нервничают люди, боятся за свои семьи, бегут снимать деньги из банков и скупать продукты, так им на это всё наплевать.

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