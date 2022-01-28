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Автор Ольга Лебедева

Литва продаёт здание бывшей секретной тюрьмы ЦРУ — аналога Гуантанамо

Мир

Департамент государственной безопасности Литвы планирует выставить на продажу один из своих тренировочных центров.

Литва продаёт здание бывшей секретной тюрьмы ЦРУ — аналога Гуантанамо

Согласно сообщению Общественного радио Литвы (LRT), Turto Bankas — фонд, занимающийся продажей государственной недвижимости, — заявил, что готовится продать здание с аукциона. Дата торгов пока не назначена.

  • Это здание площадью 1 тыс. квадратных метров, расположенное в городе Антавиляй, в двадцати километрах от литовской столицы Вильнюса, внешне похожее на сарай из стали и состоящее из звукоизолированных помещений без окон, оснащённое электрическим генератором и собственной системой водоснабжения.

По слухам, в нём ранее располагалась секретная тюрьма, подведомственная ЦРУ, в которой "подвергали усиленным допросам (т. е. пытали) подозреваемых в терроризме.

По данным The Guardian, ЦРУ в 2005–2006 годах использовало его в рамках программы "экстраординарной экстрадиции". Сообщается, что лица, подозреваемые в терроризме в Ираке и Афганистане, содержались там в изоляции разведывательным агентством США, подвергаясь пыткам светом и высокочастотным шумом.

"В опубликованном в 2014 году отчёте Сената США о программе пыток ЦРУ говорилось о "фиолетовом участке " без указания страны, в которой находилось здание, но правозащитные организации считают, что это место в Антавиляе, — пишет LRT. — Это было строго охраняемое здание, где можно было делать всё, что захочется. Назначение строения в то время до сих пор отмечено знаком гостайны".

Литовский парламент проводил собственное расследование, которое пришло к выводу, что Antaviliai не использовался в качестве тюрьмы, хотя его реальная цель не может быть раскрыта из-за государственной тайны, сообщает LRT.

Один эпизод всё же "просочился"

Европейский суд по правам человека заслушал в 2018 году дело некоего Абу Зубайде, который был захвачен в Пакистане по подозрению в причастности к "Аль-Каиде"* и содержался в Литве шесть месяцев без предъявления обвинений.

ЕСПЧ присудил ему компенсацию "за лечение, которому он подвергся на месте в размере €100 тысяч", которую выплатило правительство Литвы, согласно приговору "нарушившее европейские законы, запрещающие пытки".

По данным The Guardian, Абу Зубайде подвергался "пыткам водой 83 раза за один месяц, а ещё сенсорному лишению сна, одиночному заключению, громкому шуму и резкому освещению".

Среди других заключённых, содержавшихся в этом месте, был Халид Шейх Мохаммед, самопровозглашённый вдохновитель терактов 11 сентября 2001 года.

Сообщается, что объект был закрыт в 2006 году после того, как Литва отказалась принять третьего заключённого, Мустафу аль-Хавсави.

Как стало известно британской газете, все трое мужчин в настоящее время всё ещё содержатся под стражей в Гуантанамо.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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