Китай потребовал от США закрыть все секретные тюрьмы

Вашингтону необходимо в кратчайшие сроки ликвидировать разбросанные по всему миру секретные тюрьмы, среди которых, в частности, печально известная в Гуантанамо. Тако требование официального Пекина в среду, 12 января, озвучил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его цитата приводится на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"США должны переосмыслить свои действия, немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо и разбросанные по всему миру секретные тюрьмы. США продолжают произвольные аресты во всех странах мира. Требуем остановить эту практику, а также жестокое обращение с заключенными", — подчеркнул дипломат.

Ван Вэньбинь добавил, что Пекин продолжает считать, что в Вашингтоне также "должны привлечь к ответственности тех, кто поручал и совершал пытки и принести извинения и компенсацию пострадавшим". Как посетовал представитель МИД КНР, Гуантанамо навсегда вошла в историю, как "черная страница в истории прав человека".

Накануне стало известно, что Пекин Москве и дальше тесно работать вместе, чтобы противостоять внешнему вмешательству в Центральную Азию. Как заявил министр иностранных дел Китая Ван И, поводом для данного заявления стали обвинения, озвученные президентом Казахстана, в том, что "иностранные граждане были причастны" к беспорядкам в его стране. Подробности читайте в материале "Правда.ру".

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