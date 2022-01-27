Французский политолог Леруа: Макрон, ведомый НАТО, поддержит санкции против РФ

Франция не может выйти из блока НАТО по собственному желанию, как и пойти вразрез "стратегии" альянса, заявил французский политолог Эммануэль Леруа. По его словам, президент страны Эммануэль Макрон, вынужден будет последовать решению блока и в отношении новых санкций против России.

Впрочем, по словам политолога, лидер Франции заявил открыто о поддержке антироссийских "карательных мер", в случае эскалации в Незалежной.

"Каким бы ни было видение лидера страны, всё равно нужно следовать решениям НАТО. Какое бы решение ни приняли в альянсе, наша страна будет ему следовать и выполнять его", — пояснил Леруа с беседе с РЕН ТВ. — Политика Макрона — это позиция следования всех директив, которые исходят из Брюсселя и Вашингтона".

При этом политолог подчеркнул, что ни одна из стран НАТО, в том числе и Франция, не может организовать "полномасштабное присутствие" своего военного контингента в Донбассе.

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