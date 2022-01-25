AFP: Париж знает, как помирить Москву и Киев. И намерен пробовать

Эммануэль Макрон абсолютно уверен в том, что он знает "путь к деэскалации” российского-украинского кризиса и планирует предложить его Владимиру Путину.

Похоже, что став страной — председателем ЕС, Франция намерена "помирить" Москву и Киев. Во всяком случае, она уже явно начала работать в этом направлении. И первым шагом станет организация встречи "российских и украинских официальных лиц в Париже в среду".

Об этом агентству AFP сообщил помощник президента Франции, добавив, что она состоится в преддверии переговоров "нормандской четверки” — Франции, Германии, России и Украины.

Инсайдер AFP заявил журналистам, что Париж "очень обеспокоен” тем, что Россия якобы наращивает войска на границе с Украиной, и очень хотел бы "избежать создания какой-либо двусмысленности или создания какой-либо дополнительной нестабильности”. Поэтому Франция будет настаивать на "публичном заявлении русских об их намерениях, которое успокоит всех”.

По словам французского чиновника, на самой встрече один из заместителей премьер-министра России и старший помощник президента Украины Владимира Зеленского сядут за стол переговоров вместе с дипломатическими советниками Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Москва, к слову, не подтвердила, принимает ли она участие в переговорах, и кто будет представлять там Россию. Но источник в администрации президента России сообщил агентству ТАСС, что в переговорах может принять участие заместитель главы администрации Дмитрий Козак.

Киев подтвердил, что примет участие во встрече в Париже в выходные. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил украинскому информационному агентству УНИАН в субботу, что стороны договорились о проведении встречи” нормандской четверки " 26 января.