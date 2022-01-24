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Автор Ольга Лебедева

Лёд тронулся: Запад готов договариваться с Талибаном*

Мир

Впервые с момента прихода к власти в Афганистане представители правительства талибов* приглашены для переговоров в западную страну. Делегация из 15 человек отправляется в Норвегию, которая не входит в ЕС.

Действующий министр иностранных дел талибов Амир Хан Муттаки сообщил, что в переговорах о положении дел в Афганистане, которые пройдут во вторник в Осло, помимо афганцев, проживающих сейчас за границей, он встретится с представителями Норвегии, Европейского союза, Соединенных Штатов и других стран.

@QaharBalkhi (перевод - автоматический от Яндекс)
@QaharBalkhi (перевод - автоматический от Яндекс)

"До сих пор ни одно государство ещё официально не признало правительство талибов. Кроме того, переговоры в Осло не означают легитимации или признания талибов", — подчеркнула министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт.

Напомним, в 2013 году именно Норвегия позволила провести секретные переговоры между США и талибами*, когда выяснилось, что конфликт не может быть разрешён в военном отношении с выгодой для США. Это привело к открытию политического бюро талибов* в Дохе, где представители Вашингтона в 2018 году начали переговоры об окончательном выводе американских войск из Афганистана, кульминацией которых стало хаотичное окончание войны в августе 2021 года.

*организация,запрещённая в РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы талибан норвегия афганистан переговоры
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