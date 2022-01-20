Экономический форум в Афганистане: талибы* просят о международном признании

Исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана мулла Хасан Ахунд призвал правительства стран мира официально признать талибов* законной властью в стране, заявив на пресс-конференции в Кабуле, что "все условия были выполнены".

"Я прошу все правительства, особенно исламских стран, чтобы они начали признание", — сказал Ахунд в своем первом крупном публичном выступлении с тех пор, как он вступил в должность в сентябре.

В эти дни в Кабуле проходит экономический форум, участие в котором принимают представители 20 стран и Организации Объединенных Наций. Необходимость встречи в таком "большом" формате вызвана тем, что в Афганистане, де-факто управляемом Талибаном* катастрофа с экономикой. Всё стало совсем плохо, напомним, после того как западные страны во главе с Соединенными Штатами заморозили банковские активы страны на миллиарды долларов и прекратили финансирование развития Афганистана, хотя это составляло основу его экономики.

Ахунд и другие должностные лица администрации Талибов* призвали ослабить ограничения на ввоз денег в страну, обвинив Запад в усугублении растущего экономического кризиса.

"Краткосрочная помощь — это не решение; мы должны попытаться найти способ фундаментального решения проблем", — сказал Ахунд (цитата Reuters).

Напомним, международное сообщество увеличило объем гуманитарной помощи, предназначенной для удовлетворения неотложных потребностей, причём, в значительной степени в обход официальных каналов. Но по мере того, как страна сталкивается с нехваткой наличности и ухудшением состояния экономики в течение суровой зимы, миллионы людей там погрузились в нищету.

Что говорят участники форума

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану Дебора Лайонс, выступая на мероприятии, заявила, что экономический кризис в Афганистане является серьезной проблемой, которую необходимо решать всем странам:

"Организация Объединенных Наций работает над оживлением экономики Афганистана и фундаментальным решением его экономических проблем", — сказала она.

Заместитель премьер-министра страны Мулла Барадар попросил приложить больше усилий, чтобы помочь Афганистану преодолеть экономический кризис, в том числе обеспечить функционирование его банковской системы.

"Теперь мир и международные организации знают о проблемах Афганистана, поэтому мы просим, чтобы мир, особенно ООН, тратил больше времени на выполнение своих обязанностей в отношении Афганистана", — сказал он.

Он повторил призывы к экономическим решениям, выходящим за рамки гуманитарной помощи, и подчеркнул важность частного сектора.

"Частный сектор очень важен. Если этот сектор выстоит, экономическая проблема Афганистана в значительной степени будет решена, — сказал он. — Мы хотим сделать Афганистан самодостаточным, а это невозможно без частного сектора, которому нужны, в числе прочего, и наличные деньги".

*организация, запрещённая в РФ

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