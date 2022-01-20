EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Экономический форум в Афганистане: талибы* просят о международном признании

Мир

Исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана мулла Хасан Ахунд призвал правительства стран мира официально признать талибов* законной властью в стране, заявив на пресс-конференции в Кабуле, что "все условия были выполнены".

Экономический форум в Афганистане: талибы* просят о международном признании

"Я прошу все правительства, особенно исламских стран, чтобы они начали признание", — сказал Ахунд в своем первом крупном публичном выступлении с тех пор, как он вступил в должность в сентябре.

В эти дни в Кабуле проходит экономический форум, участие в котором принимают представители 20 стран и Организации Объединенных Наций. Необходимость встречи в таком "большом" формате вызвана тем, что в Афганистане, де-факто управляемом Талибаном* катастрофа с экономикой. Всё стало совсем плохо, напомним, после того как западные страны во главе с Соединенными Штатами заморозили банковские активы страны на миллиарды долларов и прекратили финансирование развития Афганистана, хотя это составляло основу его экономики.

Ахунд и другие должностные лица администрации Талибов* призвали ослабить ограничения на ввоз денег в страну, обвинив Запад в усугублении растущего экономического кризиса.

"Краткосрочная помощь — это не решение; мы должны попытаться найти способ фундаментального решения проблем", — сказал Ахунд (цитата Reuters).

Напомним, международное сообщество увеличило объем гуманитарной помощи, предназначенной для удовлетворения неотложных потребностей, причём, в значительной степени в обход официальных каналов. Но по мере того, как страна сталкивается с нехваткой наличности и ухудшением состояния экономики в течение суровой зимы, миллионы людей там погрузились в нищету.

Что говорят участники форума

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану Дебора Лайонс, выступая на мероприятии, заявила, что экономический кризис в Афганистане является серьезной проблемой, которую необходимо решать всем странам:

"Организация Объединенных Наций работает над оживлением экономики Афганистана и фундаментальным решением его экономических проблем", — сказала она.

Заместитель премьер-министра страны Мулла Барадар попросил приложить больше усилий, чтобы помочь Афганистану преодолеть экономический кризис, в том числе обеспечить функционирование его банковской системы.

"Теперь мир и международные организации знают о проблемах Афганистана, поэтому мы просим, чтобы мир, особенно ООН, тратил больше времени на выполнение своих обязанностей в отношении Афганистана", — сказал он.

Он повторил призывы к экономическим решениям, выходящим за рамки гуманитарной помощи, и подчеркнул важность частного сектора.

"Частный сектор очень важен. Если этот сектор выстоит, экономическая проблема Афганистана в значительной степени будет решена, — сказал он. — Мы хотим сделать Афганистан самодостаточным, а это невозможно без частного сектора, которому нужны, в числе прочего, и наличные деньги".

*организация, запрещённая в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Голод и жёсткая цензура»: как живет Афганистан при талибах*?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы оон талибан экономика афганистан
Новости
Гипнолог Елизавета Че: на собеседовании нужно дышать и моргать в такт с визави
Госдеп разрешил странам Балтии отправлять оружие производства США Украине
Посол Бикантов озвучил версию убийства трёх журналистов из РФ в ЦАР в 2018 году
Роспотребнадзор ожидает нашествия тараканов во всех регионах
"Сила в правде": Шольц пообещал защитить Украину от "российской агрессии"
В Роспотребнадзоре назвали возраст детей, наиболее уязвимых перед "омикроном"
Мария Захарова о работе журналистов пула Белого дома: работают преступно халатно
Вирусолог Зверев спрогнозировал дальнейшее поведение COVID-19 в РФ
Анналена Бербок стала фигуранткой дела о коррупции
Польша не собирается обижать Китай в угоду США
Последние материалы
Гипнолог Елизавета Че: на собеседовании нужно дышать и моргать в такт с визави
Госдеп разрешил странам Балтии отправлять оружие производства США Украине
Посол Бикантов озвучил версию убийства трёх журналистов из РФ в ЦАР в 2018 году
Роспотребнадзор ожидает нашествия тараканов во всех регионах
"Сила в правде": Шольц пообещал защитить Украину от "российской агрессии"
В Роспотребнадзоре назвали возраст детей, наиболее уязвимых перед "омикроном"
Мария Захарова о работе журналистов пула Белого дома: работают преступно халатно
Вирусолог Зверев спрогнозировал дальнейшее поведение COVID-19 в РФ
Анналена Бербок стала фигуранткой дела о коррупции
Польша не собирается обижать Китай в угоду США
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели

Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.

Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русским и казахском языках
Мир. Новости мира
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русским и казахском языках
Мир. Новости мира
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Мир. Новости мира
ИноСМИ: Путину нужна не Украина, а весь мир
Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов Ирина Шлионская Эффект зловещей долины: слишком "человечные" роботы пугают людей Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Пуля на вылет: как ранение Кутузова в голову спасло Россию Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Алма-Ате снова перекрыли улицы: полиция проводит антитеррористическую операцию
Общество
Поклонская намекнула, почему не поедет в Кабо-Верде
Инфекционист объяснила, как лечиться при первых признаках "омикрона"
Здоровье
Инфекционист объяснила, как лечиться при первых признаках "омикрона"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников