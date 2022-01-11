В ООН запросили 5 млрд долларов на помощь Афганистану

Афганистан, балансирующий на грани гуманитарного коллапса, вновь озадачил великие умы в ООН. Во вторник представители организации заявили, что в 2022 году Афганистану потребуется помощь в размере 5 миллиардов долларов, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и обеспечить разоренной стране будущее. По данным ООН, в этом году 22 млн человек в Афганистане и еще 5,7 млн афганцев, эмигрировавших в соседние страны, нуждались в помощи.

Срочное послание ООН

"Надвигается полномасштабная гуманитарная катастрофа. Мое срочное послание: не закрывайте дверь перед народом Афганистана, — заявил глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс. — Помогите нам расширить масштабы и предотвратить голод, болезни".

С тех пор как талибы* захватили власть в Афганистане, страна погрузилась в финансовый хаос, с безработицей и растущей инфляцией. Вашингтон, чтобы защититься от исламистов, заморозил резервы правительства Афганистана на счетах в американских банках, а поставки гуманитарной помощи были сведены к минимуму.

В 2021 году афганцы столкнулись с сильнейшей за последние десятилетия засухой, что обернулось неминуемой катастрофой, поскольку афганцы живут за счет сельского хозяйства. Без пакета помощи "будущего у страны не будет", заявил Гриффитс журналистам в Женеве, где еще вчера проходили российско-американские консультации по гарантиям безопасности.

Помощь страдающим афганцам "очень необходима". Но также важно, чтобы эта помощь была доставлена в ближайшее время, поскольку народ тяжело переживает эту суровую зиму. Об этом заявил в интервью AFP назначенный представителем Афганистана в ООН Сухейль Шахин. Он сказал, что приток средств также поможет оживить почти умершую банковскую систему, добавив, что наличка, поступающая в страну, поможет обуздать инфляцию.

"Банки не работают должным образом, поэтому также необходимо сдерживать инфляцию, а это можно делать, когда доллары… твердая валюта приходит в Афганистан", — сказал Шахин.

Гриффитс сказал, что финансовая помощь пойдёт на

доставку продовольствия,

поддержку сельского хозяйства, медицинских услуг,

создание временных убежищ,

образование.

По предварительным оценкам, в 2022 году с голодом столкнутся 4,7 млн человек, в том числе 1,1 млн детей. Гриффитс сказал, что без гуманитарной помощи афганцы будут терпеть бедствия и голод, поэтому будут вынуждены эмигрировать, лишившись надежды на то, что Афганистан останется их домом.

Страх перед талибами*

Гриффитс сказал, что ситуация с безопасностью гуманитарных организаций в Афганистане сейчас всё же лучше, условия для их работы были созданы после того, как в декабре Совет Безопасности ООН принял резолюцию США о том, что выплаты на гумпомощь жителям Афганистана, доведенным до отчаяния, не запрещены.

Часть денег пойдёт на зарплату профессиональным сотрудникам: медикам, учителям. По словам Гриффитса, около восьми миллионов детей могут пропустить учебу из-за того, что с августа учителям не платят зарплату. Глава ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что их главная цель — стабилизировать ситуацию в Афганистане. Другими словами, в ООН обеспокоены из-за потока беженцев, ведь доведённые до отчаяния афганцы могут задушить Европу в едином миграционном порыве.

* Запрещенная на территории РФ организация

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