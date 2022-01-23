В Германии упрекнули "обиженного" главу МИД Украины Кулебу в шантаже

Читатели немецкой газеты Die Welt оценили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев будет будем десятилетиями помнить отказ Германии поставлять вооружение.

Большинство комментаторов Die Welt сошлись во мнении, что Кулеба шантажирует Берлин и спекулирует темой вины Германии во Второй мировой войне. Пользователи отметили, что Украина должна сама решать свои проблемы, а не втягивать в противостояние с Россией другие страны, а уж тем более обижаться за отказ в поставках вооружения.

По словам юзера с ником Friedrich Naumann, Украина хочет втянуть Германию и Западную Европу в свой агрессивный курс, который Киев проводит, чтобы сохранить власть.

"Каждый аргумент из области морали на самом деле используется для закрепления многосторонней эскалации", — отметил пользователь.

Комментатор Vanity написал, что война выгодна Украине, потому что на ней наживаются олигархи, которые стоят за коррупционным киевским правительством.

Юзер Heugabel назвал политику Украины по отношению к Германии едкой и шантажистской. Wolfgang G написал, что Украина может попробовать аналогичную манипуляцию в отношении Франции, напомнив Парижу о "страданиях и потерях, понесенных от рук Наполеона".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление по поводу отказа властей Германии поставлять Киеву вооружения. Он подчеркнул, что украинцы будут помнить этот отказ десятилетиями.

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