Главу МИД Украины вывели из себя заявления Запада о "вторжении России"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что партнёры Украины заявлениями о возможном вторжении России расшатывают его страну. Правда, и в этом он умудрился обвинить в происходящем… президента России.

По мнению Кулебы, в результате постоянных заявлений о "вторжении России" на Украине упал курс гривны, а инвесторы сворачивают проекты.

"Еще не совершив атаку, (президент России Владимир) Путин нашими руками получает себе преимущество. Если мы позволим расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать", — заявил министр в интервью "Радио Свобода" (признано иноагентом в России).

По его словам, на украинской границе Россия совершает военные маневры, свозит боевую технику, но не нападает на Украину. "Более того, нет полной боевой готовности этой российской силы на совершение атаки. Но есть целая куча сообщений, которые раздаются и от наших партнеров, что война неизбежна", — сказал Дмитрий Кулеба.

В Киеве явно не знают, как реагировать на постоянные заявления западных политиков — в первую очередь, американских — о "российском вторжении". Вернее сказать, оппозиция в лице предыдущего президента Украины Петра Порошенко и его окружения всячески эту тему поддерживает. Однако Владимир Зеленский призывает не поддаваться панике и не преувеличивать.

По сообщениям западных СМИ, во время недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Зеленский назвал чрезмерными планы США по эвакуации семей американских дипломатов из Украины.

Однако в Вашингтоне явно не склонны придавать особого значения оценкам ситуации, которые звучат от украинских властей. В связи с чем и на заявление Дмитрия Кулебы внимания, скорее всего, в госдепартаменте не обратят.