Экс-президент Украины Пётр Порошенко высказал свою точку зрения о том, что должны сделать власти Незалежной, чтобы остановить "российскую агрессию". Так, по мнению политика, обвиняемого в госизмене, достаточно выполнить три шага.
Так, по мнению политика, для "победы" над Россией необходимо:
Порошенко уточнил, что он знает, каково проводить мобилизацию с "пустыми резервами". Поэтому политик подчеркнул, что Киеву нужна помощь извне.
"Нам нужно вещевое, продовольственное, боевое, топливное, медицинское и остальное обеспечение для того, чтобы иметь возможность противостоять агрессорам", — цитирует Порошенко "Власть Сегодня" со ссылкой на эфир "Украины 24".
Кроме того, экс-президент подчеркнул, что сейчас необходимо и финансирование. В частности, на военные нужды:
По мнению Порошенко, когда все три шага будут исполнены, "опьяневший от безнаказанности" Путин поймёт всю серьёзность ситуации.
"На сегодняшний день они опьянели от собственной безнаказанности, того, что они могут идти дальше и дальше, поскольку не получили соответствующей реакции мира. Мир сегодня должен сделать "адский ответ" в случае, если Путин окончательно сойдёт с ума", — резюмировал бывший лидер Незалежной.
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