Порошенко объяснил, как остановить "опьянённого безнаказанностью" Путина

Экс-президент Украины Пётр Порошенко высказал свою точку зрения о том, что должны сделать власти Незалежной, чтобы остановить "российскую агрессию". Так, по мнению политика, обвиняемого в госизмене, достаточно выполнить три шага.

Так, по мнению политика, для "победы" над Россией необходимо:

ввести западные санкции,

укрепить украинскую обороноспособность,

чтобы Кремль "переоценил" собственные силы.

Порошенко уточнил, что он знает, каково проводить мобилизацию с "пустыми резервами". Поэтому политик подчеркнул, что Киеву нужна помощь извне.

"Нам нужно вещевое, продовольственное, боевое, топливное, медицинское и остальное обеспечение для того, чтобы иметь возможность противостоять агрессорам", — цитирует Порошенко "Власть Сегодня" со ссылкой на эфир "Украины 24".

Кроме того, экс-президент подчеркнул, что сейчас необходимо и финансирование. В частности, на военные нужды:

средства противовоздушной обороны,

позицию радиоэлектронной борьбы,

средства разведки,

контрбатареи.

По мнению Порошенко, когда все три шага будут исполнены, "опьяневший от безнаказанности" Путин поймёт всю серьёзность ситуации.

"На сегодняшний день они опьянели от собственной безнаказанности, того, что они могут идти дальше и дальше, поскольку не получили соответствующей реакции мира. Мир сегодня должен сделать "адский ответ" в случае, если Путин окончательно сойдёт с ума", — резюмировал бывший лидер Незалежной.

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