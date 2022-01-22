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Автор Екатерина Широкова

Порошенко объяснил, как остановить "опьянённого безнаказанностью" Путина

Мир

Экс-президент Украины Пётр Порошенко высказал свою точку зрения о том, что должны сделать власти Незалежной, чтобы остановить "российскую агрессию". Так, по мнению политика, обвиняемого в госизмене, достаточно выполнить три шага.

Порошенко объяснил, как остановить "опьянённого безнаказанностью" Путина

Так, по мнению политика, для "победы" над Россией необходимо:

  • ввести западные санкции,
  • укрепить украинскую обороноспособность,
  • чтобы Кремль "переоценил" собственные силы.

Порошенко уточнил, что он знает, каково проводить мобилизацию с "пустыми резервами". Поэтому политик подчеркнул, что Киеву нужна помощь извне.

"Нам нужно вещевое, продовольственное, боевое, топливное, медицинское и остальное обеспечение для того, чтобы иметь возможность противостоять агрессорам", — цитирует Порошенко "Власть Сегодня" со ссылкой на эфир "Украины 24".

Кроме того, экс-президент подчеркнул, что сейчас необходимо и финансирование. В частности, на военные нужды:

  • средства противовоздушной обороны,
  • позицию радиоэлектронной борьбы,
  • средства разведки,
  • контрбатареи.

По мнению Порошенко, когда все три шага будут исполнены, "опьяневший от безнаказанности" Путин поймёт всю серьёзность ситуации.

"На сегодняшний день они опьянели от собственной безнаказанности, того, что они могут идти дальше и дальше, поскольку не получили соответствующей реакции мира. Мир сегодня должен сделать "адский ответ" в случае, если Путин окончательно сойдёт с ума", — резюмировал бывший лидер Незалежной.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина пётр порошенко владимир путин
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