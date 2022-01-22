Украина получила от США более 90 тонн летального оружия

Первую партию военной помощи от США доставили на Украину минувшей ночью. По сообщению американского посольства в Киеве, транш включает в себя оружие и боеприпасы.

Как отметили в киевском ведомстве, они получили вооружение, согласно недавнему распоряжению американского президента Джо Байдена.

"Первая партия помощи, которую недавно постановил отправить на Украину президент Байден, прибыла на Украину ночью. Эта партия включает в себя около 200 тысяч фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины", — цитирует сообщение дипмиссии РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru писала о поставках в Незалежную техники и оружия британскими самолётами. Как отметили украинские политологи, Киев заранее договорился о маршрутах поставок оружия в "облёт" воздушного пространства Германии, что в дальнейшем "унизит" ФРГ за отказ "сотрудничать".

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