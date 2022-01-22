На Украине рассказали, как унизят Берлин и "покажут русским"

Если Украина получит оружие от Британии в обход Германии это "унизит" Берлин, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Как подчеркнул политолог, Киев заранее договорился о маршрутах поставок оружия в "облёт" воздушного пространства Германии. И было решено использовать другие "коридоры":

Швеции,

Дании,

Польши.

"Если будут новые поставки из Британии, и Германию опять будут облетать — это откровенное унижение для Берлина", — написал Романенко в колонке для "Главреда".

При этом политолог отметил, что, вероятнее всего, власти ФРГ не запрещали летать самолётам ВВС над своей страной, однако, сделано это было для того, чтобы "показать русским" их беспомощность.

"Им (немцам. — Прим.Ред.) и русским специально показали, что решение есть, и они ничего с этим не сделают. И что этим маршрутом очень быстро перебросят всё необходимое", — пояснил Романенко.

Впрочем, политолог заявил и о скорой "легализации" маршрута для поставок оружия через Прибалтику.

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